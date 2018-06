Frosinone, Longo: "Buon risultato, potevamo vincere"

Fonte: tuttofrosinone.com

Il tecnico del Frosinone Moreno Longo ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la sfida di Cittadella: "Credo che sia stato perdere gol in quella maniera. Siamo passati in vantaggio ed abbiamo avuto più occasioni per andare sul 2-0: secondo me si poteva portare via una vittoria, ma torniamo a casa con un pareggio che nell'arco dei 180' è un buon risultato".

C'è rammarico per la vittoria sfumata?

"Sono contento perché la squadra ha dimostrato di essere viva sotto l'aspetto nervoso. Sul piano tattico abbiamo concesso poco ad un Cittadella che ha creato meno rispetto a quanto è solito".

Perché la difesa a tre?

"Ci siamo schierati in questo modo per non dare profondità ai loro attaccanti. Loro sono sempre corti e compatti, sanno palleggiare ed attaccare la profondità: sono contento di come la squadra ha vietato agli avversari il gioco tra le linee".

Gol del pareggio al 43': cosa ha detto ai ragazzi nell'intervallo?

"L'intervallo è stato un po' acceso, perché quello che mi fa rabbia è che un errore ci può stare, ma non mi è piaciuto l'atteggiamento dei minuti successivi, in cui abbiamo abbassato la guardia. Quell'episodio non doveva farci uscire dalla partita".

Domenica si gioca allo 'Stirpe'.

"Dovremo giocare con lo stesso tasso di attenzione. Senza una grande partita sicuramente non potremo passare il turno".

Il 18 maggio è ormai alle spalle?

"Mah, io credo che queste siano situazioni che non si scordino mai. Bisogna far tesoro di quanto accaduto e trasformare il tutto in energia positiva. Il finale di stagione è stato diabolico, ma ormai quel ch'è stato è stato. Serve spirito di positività".