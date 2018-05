Frosinone, Longo: "Carpi gara importantissima, forse anche decisiva"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Frosinone Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Carpi: “Sappiamo che sarà una partita importantissima, forse decisiva e sappiamo che siamo in condizione di giocarci con grande consapevolezza ed entusiasmo queste ultime tre gare. Anche il Parma ha esperienza, forse i nostri giocatori hanno qualcosa in più in questo campionato. Dobbiamo restare concentrati sul nostro percorso e sulle nostre partite, ora pensiamo solo al Carpi per poi far diventare la gara contro l'Entella importantissima e quella contro il Foggia decisiva. Brescia? Ognuno valuta le dichiarazioni come vuole, loro si sono lamentati di cose per me frivole e credo che non ci si possa lamentare poiché se andassimo a riguardare tutte le gare senza tutti gli errori arbitrali forse il Frosinone avrebbe vinto il campionato. Per oltre sette mesi la squadra ha dimostrato di ovviare alle problematiche, ma in alcuni momenti è anche ricaduta negli errori del passato. A oggi vedo una squadra convinta di poter superare ogni ostacolo. - continua Longo come riporta Tuttofrosinone.it - Tifosi? È difficile capire perché siano stati venduti ancora pochi biglietti, reputo questo un campionato superiore a quello della scorsa stagione anche perché il coefficiente di difficoltà si è alzato molto. A prescindere se sarà sold out o meno l'importante sarà avere la spinta del pubblico che ci sarà sperando che magari con il Foggia ci sarà il tutto esaurito”.