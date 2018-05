Frosinone, Longo: "Contenti per come è arrivata la vittoria"

© foto di Federico Gaetano

Moreno Longo, allenatore del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Brescia: "Siamo contenti di aver centrato una vittoria fondamentale per noi, ma soprattutto per il modo con cui è arrivata. La squadra è stata spumeggiante per almeno 20 minuti, con ritmo e idee e questo ci fa ben sperare per il futuro. Ciofani? Si è fermato per un problema muscolare, contiamo sul suo recupero. Pensiamo a noi stessi, a vincere le prossime due partite se vogliamo sperare di vincere le prossime due partite. Il Parma ha una partita alla portata, noi non siamo padroni del nostro destino e dobbiamo cercare di portare a casa due vittorie per sfruttare eventuali passi falsi degli altri. Dionisi? La sua è una dinamica che abbiamo sempre vissuto all'interno perché la perdita di un genitore è una cosa terrificante. Il ragazzo ha perso un grande punto di riferimento ed ha avuto bisogno di aiuto da parte di tutti. Aveva bisogno di tempo, deve stare sereno. Per tanti anni è stato trascinatore del Frosinone, ora sta dando grandissimi segnali di ripresa e noi gli siamo vicino. Deve solo ritrovare sorriso ed entusiasmo".