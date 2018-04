Frosinone, Longo: "Domani più importante per noi: l'Empoli ha già vinto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Moreno Longo, allenatore del Frosinone, ha così introdotto in conferenza stampa la sfida di domani contro l'Empoli, match decisivo per le sorti della vetta di Serie B: "Bardi ha avuto un riacutizzarsi della problematica proprio oggi, quindi non penso sarà della partita. Ariaudo si è allenato ieri con la squadra, non è al meglio e valuteremo fino alla fine cosa fare. Non avrei voluto cambiare il sistema di gioco a poche giornate dalla fine. Abbiamo dovuto cambiare per forza di cose. La squadra sta interpretando bene però, le nuove indicazioni. Abbiamo poco tempo e quindi i ragazzi dovranno essere bravi. La gara di domani è più importante per noi che per l’Empoli. Loro hanno già vinto il campionato. A +10 a sei dalla fine, è chiaro che manca pochissimo per la serie A. Non sarà determinante per noi ai fini della classifica, ma fondamentale vincere", le sue dichiarazioni riprese da tg24.info.