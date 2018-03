Frosinone, Longo: "Dovevamo vincere ma la negatività non serve"

© foto di Federico Gaetano

Al termine della sfida tra Frosinone e Salernitana, il tecnico dei ciociari Moreno Longo è intervenuto in sala stampa: "Nel primo tempo la Salernitana ha giocato bene, ci hanno pressato alti impedendoci di giocare. Poi siamo saliti in cattedra ma non abbiamo sfruttato le occasioni costruite nel corso del secondo tempo. É inutile sottolineare quanto ci sarebbe servito vincere oggi ma potevamo anche perdere in queste circostanze. Capisco i malumori dei nostri sostenitori ma bisogna restare calmi, la positività può fare la differenza in questo finale di stagione".