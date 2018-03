Frosinone, Longo: "Facile trovare capro espiatorio. C'è delusione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso i canali ufficiali del Frosinone, il tecnico dei ciociari Moreno Longo ha presentato la gara interna contro il Venezia. Possibile crocevia della stagione, dopo il pareggio contro la Ternana: "Normale che ci sia delusione, eravamo i primi a desiderare la vittoria. Sotto il profilo della dedizione e dell'impegno è stata una buona prestazione. In questi momenti credo che sia importante porsi qualche domanda per capire se possiamo dare qualcosa in più. Ricercare con lavoro, abnegazione e impegno maggiore la strada per cercare di invertire questo trend di risultati che non sono stati all’altezza".

È mancato qualcosa a livello tecnico o mentale?

"Quando le cose non arrivano è facile trovare un capro espiatorio. Non siamo brillanti come nel passato, è vero. Ma dobbiamo essere bravi a ritrovare quello smalto fisico e mentale e bravi a rimanere tutti equilibrati".

Rimboccarsi le maniche ma giovedì si torna in campo contro un avversario ostico come il Venezia.

"Sapevo che venire a Terni non sarebbe stato facile. Per me che si giochi contro Ternana, Venezia, Empoli cambia relativamente poco. Sarà una partita dura contro un avversario di Serie B. Dobbiamo, lo ripeto, dare qualcosa in più. Ma non dimentichiamo mai l’entusiasmo perché su 10 partite ci sono 30 punti e tutto è ancora possibile".