Frosinone, Longo: "Foggia? Non tocco il tema, la testa è importante"

Le sue parole

Moreno Longo, allenatore del Frosinone, prima del ritorno della semifinale play-off contro il Cittadella, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Il tempo per lavorare sul campo non è molto nei play-off, giocando ogni tre giorni bisogna gestire bene le energie. Abbiamo comunque provato a preparare la partita nei minimi dettagli, incluso l'aspetto psicologico, che può fare la differenza. Abbiamo sempre giocato con lo stesso modulo, ma le assenze hanno cambiato i piani. Non possiamo pensare di difenderci per 90 minuti, dovremo cercare di creare i presupposti per far gol. Dobbiamo fare con maturità tutto ciò che dobbiamo, leggendo bene i momenti della partita".

Tornato allo Stirpe dopo il fatal Foggia. "Ho preferito non toccare l'argomento. Come si fa con i bambini, si dice di non toccare quella cosa pericolosa ma poi si tocca comunque proprio perché l'abbiamo detto. Così non ne ho parlato. Noi dovremo esser bravi a sfruttare l'incitamento dei tifosi che ci sostengono sempre".