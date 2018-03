Frosinone, Longo: "Gara vissuta sugli episodi. Buona prestazione"

© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico del Frosinone Moreno Longo dopo il ko contro il Palermo: “Sapevamo che era una partita che sarebbe vissuta sugli episodi, il gol a freddo a un minuto dalla ripresa è stato preso nel momento sbagliato. In quel momento la partita si è messa in salita, diventava difficile trovare spazi. Non siamo riusciti a trovare lo spunto per riacciuffare la gara, ma resta una buona prestazione contro la squadra a mio avviso più forte del campionato”.