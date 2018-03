Frosinone, Longo: "Grave perdita quella di Mondonico"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel prepartita di Frosinone-Venezia l’allenatore ciociaro Moreno Longo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: ”Condoglianze alla famiglia Mondonico, Emiliano è stato prima un uomo con la u maiuscola. Ho conosciuto una persona che si metteva sempre sul piano di chi aveva di fronte, un’espressione di umanità e semplicità di cui il calcio ha bisogno. L’immagine di quella sedia alzata lo rappresenta pienamente, è stato trattato come se avesse vinto quella coppa, davvero una grave perdita. Oggi l’avversario conta relativamente, da parte nostra c’è lo stimolo di tornare a vincere a prescindere da chi affronteremo. Il Venezia è un’ottima squadra che concede poco, dovremo cercare una prestazione matura ed intelligente. Abbiamo bisogno di entusiasmo, questa squadra è comunque seconda in classifica e deve avere il dovere di credere alla promozione diretta. Sappiamo che non sarà semplice ma il Frosinone in questi anni sta facendo qualcosa di notevole. L'effetto ambiente può essere importante”.