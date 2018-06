Frosinone, Longo: "I ragazzi devono essere convinti di vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima della finale di ritorno contro il Palermo, il tecnico del Frosinone Moreno Longo ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Brigenti non convocato e ora in campo? C'è un retroscena che ha una base di grande logica perchè non era con noi nel momento della convocazione. Non è stata pretattica. Solo stamattina abbiamo saputo che il ragazzo poteva essere impiegato e siamo tutti felici di averlo con noi".

Lo schema?

"Sarà 3-5-2 con qualche variazione perchè Paganini si è dovuto fermare di nuovo per un problema al menisco. Abbiamo dovuto cambiare qualcosa e abbiamo optato per dare un cambio in mezzo al campo".

La parola giusta da dire ad un tuo giocatore?

"La parola giusta è 'crederci' perchè il nostro cammino ci ha portato a fare una cosa grande, ovvero essere in finale. E' stato fatto qualcosa di grande nel rimettersi a disposizione un'altra grande chance dopo il Foggia. I ragazzi devono entrare convinti che questa partita, davanti al nostro pubblico, dobbiamo vincerla".

Ti aspettavi le scelte di formazione di Stellone?

"Noi ci aspettavamo lo stesso impianto di gioco. Comunque il concetto era che pensavamo che il Palermo venisse con quel tipo di squadra. Noi abbiamo scelto uno schema che abbiamo sempre usato. Dobbiamo affrontare la gara con grande lucidità perchè il Palermo ti può sempre impensierire nelle ripartenze. Per noi è fondamentale stare in partita perchè poi nell'ultima mezzora può succedere di tutto: il calo lo possiamo avere noi come il Palermo".

Che segnali hai avuto dal punto di vista fisico?

"I dati in questo momento sono quelli del recupero perché gli allenamenti sono improntati sui concetti ma non sull'intensità visti gli impegni ravvicinati. Il nostro rammarico non è la condizione ma quello che siamo arrivati corti in questo momento".

Cos'ha detto ai ragazzi?

"Oggi di diverso c'è stato che sull'aspetto tattico si sono toccati pochi aspetti. Sono state toccate solo corde emotive che speriamo abbiano il loro effetto nei prossimi 90 minuti. Ho visto una squadra vogliosa, c'è un pubblico che ci ha accolto alla grande fuori, speriamo di ripagarli con una grande partita".