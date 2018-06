Frosinone, Longo: "Il Palermo sta meglio, ma in finale ce la giocheremo"

Le sue parole a Sky Sport

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Moreno Longo, allenatore del Frosinone, dopo aver raggiunto la finale dei play-off di Serie B è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Dopo l'1-1 del Cittadella era normale avere qualche timore, visto quanto accaduto col Foggia all'ultima di campionato, ma bisogna aver la forza di pensare positivo. Abbiamo centrato un grande obiettivo che è la finale play-off e questo è merito dei ragazzi, che hanno fatto due partite con grande ardore. Non era semplice rialzarsi".

Come state voi e come sta il Palermo per questa finale? "Il Palermo sta meglio sotto l'aspetto dell'organico, mentre noi non abbiamo cinque titolari. In questo senso loro partiranno avvantaggiati, ma con questo spirito potremo giocarci le nostre carte".

Come sta Matarese? Paganini e Maiello recuperano? "Matarese era solo affaticato, è uscito per crampi e quindi è recuperabili. Paganini va valutato giornalmente, sono abbastanza fiducioso per l'andata della finale. Maiello era utilizzabile anche oggi, ma per la partita che ci aspettava era meglio Gori. Abbiamo una speranza anche per Brighenti, mentre Ariaudo e Ciofani sono lungodegenti e non rientreranno".