Frosinone, Longo: "Il ritiro ha fatto bene, il campo darà il verdetto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia di Frosinone-Spezia ha parlato in conferenza stampa il tecnico giallazzurro Moreno Longo. Queste le sue parole raccolte dai colleghi di Tuttofrosinone.com:

"Se ho rivitalizzato mentalmente la squadra? Sicuramente, questa è una convinzione che c'è in me e non può mai mancare. È un ritiro che ci ha fatto bene perché ci ha permesso di ritrovare entusiasmo e compattezza. Da professionisti quali siamo sappiamo che le motivazioni devono essere anche interne non possono arrivare solo dall'allenatore. Credo di allenare un gruppo maturo e so che le motivazioni non provengono solo dall'esterno perché in quel caso sarebbe un problema insormontabile. Ogni calciatore si è fatto un esame di coscienza e ha capito dove stava sbagliando e dove può migliorare al di là dei consigli del mister. La mia figura come tutti gli allenatori che sono a capo di un gruppo deve sempre mettersi avanti sia nel bene che nel male. Credo che abbiamo pensato molto sul dove vogliamo arrivare. Senza atteggiamento senza fame senza bava alla bocca, senza l'atteggiamento giusto non si va da nessuna parte. Bisogna mettersi uno a disposizione dall'altro e questo la mia squadra lo farà.

Modulo tattico? Sapete che lo ritengo importante ma non fondamentale perché l'atteggiamento credo sia la base. Con il Venezia volevamo vincere a tutti i costi con il Parma no. Il ritiro ci è servito per capire il motivo di questo calo. In questa settimana abbiamo provato un'altra soluzione, quella del 4-4-2 che già abbiamo adoperato in passato.

Lo faremo dall'inizio? Devo ancora deciso, mi prendo ancora del tempo per scegliere quale modulo adottare. Nel caso sappiamo che il nostro modulo la squadra lo conosce bene, in caso di 4-4-2 dovremmo avere molta attenzione perché sicuramente sarà un modulo che avrà delle novità.

Ariaudo? Si è allenato con la squadra dopo l'affaticamento, fino a domani proverà a recuperare dal suo problema. Vedremo.

Andamento altalenante? I dati e i numeri sono inopinabili sotto questo aspetto. Noi sappiamo che da qui alla fine abbiamo otto partite per recuperare quanto perso negli ultimi due mesi. Noi dobbiamo guardare noi stessi e capire cosa possiamo offrire a livello di prestazione. Se avessimo vinto a Terni o pareggiato a Parma ci saremmo presi i punti ma le prestazioni sarebbero passate in cavelleria pur avendo problemi. Quello che dobbiamo avere dare continuità nelle prestazioni.

Tifosi? Credo che il tifoso debba avere una concreta speranza soprattutto perché negli anni questa società ha fatto delle grandi cose di cui andare fieri ed orgogliosi. Detto questo noi sappiamo che ancora oggi ci possiamo giocare una promozione diretta. Abbiamo Delle difficoltà ma a partire da domani vogliamo uscirne. Abbiamo un bivio nel quale o lottiamo tutti insieme oppure gettiamo tutto a mare. Noi comunque sappiamo di dover dare tutto, non potrò fare sconti a nessuno dei miei calciatori perché dovrò guardare solamente al bene della squadra. L'atteggiamento credo sia stato quello di andare a scoprire quali fossero le problematiche. Il ritiro ci è servito per resettare tutto e intuire le piccole problematiche che hanno causato problemi in questo momento. Ci sono state anche delle piccole dinamiche di spogliatoio come capita in tutte le squadre ma abbiamo lavorato anche su questo

Tifosi? Mi aspetto sostegno fino al 95esimo perché abbiamo bisogno della spinta del pubblico poi al termine della gara è normale che i tifosi possono esprimere il loro parere. Ho detto hai miei ragazzi che per fare questo lavoro bisogna essere forti.

Perché il calo mentale? Capire questo è stato l'obiettivo del ritiro e con i ragazzi credo di aver raggiunto lo scopo. Ovviamente sarà il campo a dare il verdetto.

Centrocampo a rombo? No, giocheremo 4-4-2 o 3-4-1-2"