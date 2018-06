Frosinone, Longo: "Non possiamo fare calcoli. Al Tombolato per vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Frosinone Moreno Longo ha parlato a due giorni dalla sfida contro il Cittadella nei play off di Serie B: “Non avevo preferenze fra loro e il Bari, era una sfida aperta a ogni risultato del resto. Ora servirà grande rispetto perché hanno dimostrato di saper fare in Serie B, hanno un gioco consolidato e giocano a memoria. Di sicuro per quanto il Tombolato possa essere uno stadio caldo non sarà il San Nicola di Bari. In questa disamina però dobbiamo fare attenzione perche anche se contro di loro non abbiamo mai perso possono metterci in difficoltà. Non possiamo fare calcoli perché abbiamo dimostrato di non saper gestire queste situazioni, quindi andremo lì per provare a vincere. Dobbiamo fare una partita di ritmo pensando di dover vincere la partita. - continua Longo come riporta Tuttofrosinone.com - Abbiamo recuperato tutti tranne Maiello che potrebbe recuperare per il ritorno, vedremo. Modulo? Il Frosinone ha trovato un'identità con la difesa a quattro, difficile snaturare questo principio. Per ora abbiamo questa fisionomia anche se all'occorrenza potremmo anche usare la difesa a tre”.