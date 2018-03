Frosinone, Longo: "Non siamo diventati scarsi. Obiettivo promozione diretta"

Dopo il pareggio di Terni il tecnico del Frosinone Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa. Ecco quanto raccolto da TuttoFrosinone.com: "Sicuramente siamo noi i primi ad essere delusi della mancata vittoria di oggi e dal trend negativo delle ultime partite. In questo senso non abbiamo altri mezzi se non dare qualcosa in più. Ci aspettavamo dei punti ma non è stato cosi. Detto questo dobbiamo spingere nel ritrovare brillantezza ed entusiasmo per riprendere il nostro cammino. Problemi? Non credo sia un problema di modulo, stiamo lavorando sull'aspetto tattico. Vedo una squadra che non è più fluida, rifletteremo su questo e se il problema sarà l'assetto tattico cambieremo. Gol? Nelle ultime tre gare non siamo andati a segno e questo è atipico rispetto alla prima parte di stagione. Abbiamo fatto più gol dell'anno scorso, all'inizio segnavamo tanto e non penso che all'improvviso siamo diventati scarsi. Recuperi di Palermo ed Empoli? Con la squadra non parliamo e non guardiamo questo. Noi dobbiamo pensare a noi, è inutile guardare gli altri se non vinciamo. Mancano 10 partite con 30 punti in palio e noi faremo il massimo per la promozione diretta".