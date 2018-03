Frosinone, Longo: "Possiamo puntare alla promozione diretta"

© foto di Federico Gaetano

Nel prepartita di Frosinone-Salernitana, il tecnico giallazzurro Moreno Longo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: ”Prima della partita si cerca sempre di alzare l’attenzione. Il ricordo dello scorso anno non ci pesa, la realtà del campionato di Serie B ha visto molte squadre, anche più blasonate della nostra, che per forza di cosa hanno sperato fino all’ultimo, anche dopo la regular season. L’auspicio è quello di puntare alla promozione diretta ma possiamo anche fare i play-off da protagonisti. Solo con l’entusiasmo possiamo fare la differenza con l’affetto dei nostri tifosi. Abbiamo la convinzione di poter lottare per la promozione diretta con due avversarie come Empoli e Palermo. Vigorito è in un momento positivo, su quarantadue partite bisogna anche avere la percezione di quando è il momento di sfruttare un giocatore. Ha fatto cinque, sei partite di altissimo livello ma anche Bardi e Zappino ci hanno e dato e daranno il loro apporto”.