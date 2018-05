Frosinone, Longo: "Rinvio? Avrei voluto scendere subito in campo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Frosinone Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa per fare il punto sui play off soffermandosi anche sul loro spostamento: “Solo il campo potrà dirci se questo rinvio potrà far bene o no al Frosinone. Io posso dire che dopo la serata contro il Foggia avrei voluto giocare il prima possibile per scaricare a terra la rabbia di una promozione sfumata all'89°. Bari o Cittadella? Sono sincero nel dirvi che non ho preferenze anche perché i play off sono un mini campionato con dinamiche diverse rispetto alla stagione regolare, conterà molto la condizione in cui si arriverà a queste gare. I tifosi vanno solo ringraziati e mi sento di dirgli che daremo l'anima per cercare di vincere i play off e conquistare la Serie A. - continua Longo come riporta Tuttofrosinone.com - Stirpe ha sempre dimostrato di essere il primo tifoso, il primo appassionato e lavoratore di questa società. Dopo il Foggia io avrei parlato, ma non mi è stato permesso di parlare proprio perché aveva parlato il presidente. Vogliamo cercare di vincere anche e soprattutto per lui perché lo meriterebbe. Modulo? Dopo l'infortunio di Ciofani ho dovuto trovare un altro assetto, poi si sono fatti male anche Ariaudo e Maiello, tre giocatori che non avevano sostituti e che rappresentavano la spina dorsale della squadra. Difficilmente recupereremo Ariaudo mentre Maiello penso di sì ed è il regista di questa squadra. Spero di recuperare al 100% Crivello e Soddimo in maniera di avere più scelte senza dover schierare calciatori avendo già un cambio obbligato”.