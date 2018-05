Frosinone, Longo: "Sul gol di Ciano le emozioni mi hanno trasportato"

© foto di www.imagephotoagency.it

Moreno Longo, allenatore del Frosinone, ha così commentato a Sky Sport la vittoria in extremis dei suoi sul campo del Brescia: "Ho tante cose cui pensare ma un pensiero alla Pro Vercelli da parte mia ci sarà sempre. Sono grato e riconoscente a molti di quei giocatori e alla società e vederli in difficoltà mi reca dispiacere. Speravo in una loro vittoria. Ho voluto festeggiare il gol di Camillo in quella maniera perché ci permette di inseguire il nostro sogno. Stavamo soffrendo tutti quanti insieme: sono felice dei ragazzi perché li ho visti alla ricerca della scintilla e del bandolo della matassa. Il calcio è anche passione, mi sono fatto trasportare dalle emozioni del campo. Verso il presidente Stirpe ho solo belle parole: dimostra una capacità notevole di fare calcio, per come gestisce l'ambiente e riesce a fare valutazioni obiettive, con sempre una logica dietro e non farsi trasportare dalle emozioni. In questo ambiente non è facile: spesso e volentieri il risultato è alla base, ma a volte nasconde, camuffa o distorce le situazioni. Questa capacità è un pregio di questa società, a prescindere da giocatori e allenatori".