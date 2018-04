Frosinone, Longo: "Tre punti pesanti, pensiamo partita per partita"

© foto di Federico Gaetano

Ha parlato così Moreno Longo, tecnico del Frosinone, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul campo dell'Avellino. "Credo che questa vittoria vale tre punti pesanti, vincere nel finale di campionato in Serie B è sempre molto complicato. E' una vittoria che ci ridà slancio per aggredire questo finale di campionato, ci permette di fare un passo in avanti sapendo che già da lunedì sera avremo la sfida con la capolista. Tutto avremmo voluto che arrivare a nove giornate dalla fine e cambiare stile di gioco con l'assenza di Ciofani, per tante dinamiche ci mette nella condizione di non riconoscere al meglio il nuovo lavoro. Sono felice comunque perchè vedo la disponibilità nei miei calciatori, voglio solo positività da qui alla fine. Dobbiamo concentrarci e vocalizzarci partita su partita".

Alla prossima ci sarà la sfida contro la capolista Empoli.

"Speriamo di fare una grande partita contro l'Empoli, stanno facendo qualcosa di importante non solo dal punto di vista dei risultati ma anche per la qualità del gioco. Noi sappiamo che dobbiamo fare un percorso difficile e stimolante".