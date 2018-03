Frosinone, Longo: "Valutiamo ipotesi nuovo sistema. Serve equilibrio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Moreno Longo ha rilasciato una breve intervista a Sky Sport prima del kick-off della sfida tra Ternana e Frosinone: "Fa parte del gioco, abbiamo fatto delle strisce positive notevoli, adesso stiamo raccogliendo qualche punto in meno. L'equilibrio deve regnare sovrano, le opportunità non cambiano, c'è la possibilità di giocarci qualcosa di importante, siamo lì e il momento clou è arrivato. Guardo molto la settimana, i giocatori che stanno meglio sono quelli che ho scelto, Soddimo mi permette a gara in corso di cambiare assetto, può fare il trequartista o la mezzala. La scelta è stata di avere un giocatore che facesse più da collante tra la squadra e gli attaccanti".

"De Canio? Lo saluterò molto volentieri, sono passati vent'anni. Lo ringrazio per le sue parole, mi ha allenato con qualità. Era giovane, si vedeva che aveva stoffa, ha fatto una carriera di tutto rispetto. Stiamo valutando l'ipotesi di giocare con un sistema diverso nelle caratteristiche, più che nella disposizione numerica. Ci sono stati di forma da valutare, tre attaccanti puri ci avrebbero allungato i reparti in questo momento, con questa soluzione possiamo acquisire più compattezza che ci permetterà di migliorare il palleggio, coinvolgendo anche i nostri attaccanti, che possono entrare in partita diversamente".