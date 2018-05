Frosinone, M. Ciofani: "La Serie A sarebbe il giusto premio per noi"

© foto di Federico Gaetano

Queste le parole di Matteo Ciofani, esterno del Frosinone, a Sky Sport dopo la vittoria dei ciociari sul campo della Virtus Entella: "Vittoria importantissima perché volevamo vincere le ultime quattro. Siamo a tre e ora ci manca l'ultimo sforzo. È stato un campionato incredibile dove in molte hanno lottato per il secondo posto. Allo sprint siamo arrivati avanti noi, manca il Foggia ma vedremo. Siamo ad un passo e non vediamo l'ora che arrivi venerdì perché vogliamo dare una gioia a questi tifosi. Prima di queste tre abbiamo vissuto un momento difficile ma ci siamo ricompattati alla grande, dando un segnale di unità. Sarebbe il giusto premio la A ma aspettiamo venerdì".