Frosinone, Maiello: "Ci è mancato il gol. Da domani testa al Cittadella"

Raffaele Maiello, centrocampista classe '91 del Frosinone, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine dell'incontro Frosinone-Salernitana 0-0, per la 13ª giornata della Serie BKT 2020/2021:

"È stata una bella partita - dichiara il calciatore gialloblù -. Sapevamo che sarebbe stata una squadra difficile da affrontare perché conosciamo bene il calcio di Mister Castori. Rispetto a loro, secondo me, abbiamo avuto qualche occasione in più, soprattutto con Marcus (Rohdén, ndr). Peccato non essere riusciti a fare gol".

Sull'atteggiamento del Frosinone nonostante qualche assenza: "Essere squadra significa questo. Abbiamo delle assenze, giocatori importanti per noi ma chi ha giocato meno si è fatto trovare pronto. Siamo un grande gruppo, una grande squadra".

Sul ruolo di mezzala: "Il Mister (Alessandro Nesta, ndr) mi ha chiesto di fare la mezzala, ruolo in cui nasco nelle giovanili (del Napoli, ndr) prima di diventare un play. Sono a disposizione della squadra e del Mister, quindi gioco dove serve".

Sul fittissimo calendario di partite che li attende in questo periodo: "Stiamo spendendo tante energie. Speriamo di recuperare qualcuno degli assenti che, ripeto, sono giocatori importanti per noi. Oggi ci riposiamo e, da domani, iniziamo a pensare alla prossima contro il Cittadella (Cittadella-Frosinone in programma martedì 22 dicembre, ndr), che è una squadra forte".

Sulla fascia da capitano indossata quest'oggi in assenza di Brighenti: "Sono contento di aver indossato la fascia di capitano. Cosa dico a Brighenti? Che speto di essere stato all'altezza di portarla".