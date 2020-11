Frosinone, Maiello: "Giochiamo male? Non saremo mai una squadra da calcio champagne"

Ospite di Extra Tv, il centrocampista del Frosinone Raffaele Maiello ha risposto alle critiche sulla qualità del gioco della formazione di Alessandro Nesta: “Sicuramente non saremo mai una squadra da calcio champagne però quest'anno secondo me si è vista qualche buona gara sotto il profilo del palleggio esempio con l'Entella, a Pescara, il secondo tempo di Venezia. Siamo qui dove cerchiamo di migliorare, andiamo in difficoltà con le squadre che ci vengono a pressare perché magari c'è meno spazio per giocare. Questo è un aspetto importante sul quale bisogna far meglio"