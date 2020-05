Frosinone, Maiello: "Riprendere sarà difficile fisicamente e mentalmente. Ci saranno sorprese"

Intervenuto ai microfoni di Radio Day il centrocampista del Frosinone Raffaele Maiello ha parlato delle difficoltà di mantenere la forma in questo periodo e dei possibili rischi quando ci sarà la tanto attesa ripartenza: “Nonostante il contatto con i compagni e lo staff sia costante stare lontano dai campi è davvero difficile, una volta che si potrà tornare in campo serviranno almeno venti giorni di lavoro per trovare la condizione. Senza contare che c'è da recuperare l'aspetto mentale perché senza l'appuntamento della gara non si ha la stessa intensità. Non mi sorprendere se dopo uno stop così lungo vi fossero sorprese. - continua Maiello – Sarà importante riprendere da dove abbiamo lasciato, faremo di tutto perché ciò accada anche perché in Serie B la condizione atletica è fondamentale per arrivare in alto”.