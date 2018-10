Frosinone, Maiello torna in gruppo. Lavoro a parte per Perica e Molinaro

© foto di Federico Gaetano

Penultimo allenamento della settimana per il Frosinone che, alla ‘Città dello Sport’, continua a preparare il match di domenica in casa della SPAL. Attivazione ed esercitazioni tecnico-tattiche, questo il programma odierno. Rientrato in gruppo Maiello, lavorano a parte Perica e Molinaro. Terapie per Ardaiz e Hallfredsson. Domani mattina la rifinitura a Ferentino.