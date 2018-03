Frosinone, nella trasferta di Terni ci saranno oltre 1700 tifosi al seguito

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il ko col Palermo e il pari senza gol contro la Salernitana, per il Frosinone è arrivato il momento di ripartire. La formazione di Moreno Longo domenica sarà impegnata a Terni, mentre Il Messaggero in edicola scrive che la vice capolista del campionato di Serie B avrà al proprio fianco un prezioso alleato, ossia il popolo giallazzurro che non ha mai smesso di amarla. Saranno 1728 i tifosi ciociari al seguito. Troveranno posto nel settore loro riservato che, in mattinata, farà registrare il sold out.