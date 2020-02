Frosinone, Nesta: "3-5-2 con la Salernitana? Guardando l'Inter di Conte ho riflettuto"

Alla vigilia della gara contro la Salernitana, in casa Frosinone è mister Alessandro Nesta a fare il punto della situazione. Queste le sue parole, riprese dal sito tuttofrosinone.com: “Infortunati? La situazione è chiara, capita che ogni tanto qualcuno si fa male. Durante il recupero programmato, dipende sempre da come si reagisce all’infortunio perché a volte si fanno dei tempi di rientro ma a volte si rientra prima a volte dopo. Paganini sta a buon punto, lo convochiamo ma non sta ancora al 100%. É un giocatore di scatto dunque sollecita spesso i muscoli. Tabanelli ha avuto una brutta distorsione. Ardemagni? Il dottore vi sarà dire meglio. Noi cerchiamo di recuperare tutti prima, ma dipende da caso a caso. Gori forse lo recupereremo prima del previsto. Cerchiamo di recuperare tutti per portarli in campo e tenerceli, non per perderli di nuovo".

Testa quindi all'avversario: "E' una squadra molto forte e con un’identità di gioco molto chiara sia in casa che fuori. Noi non dobbiamo guardare il nome dei nostri avversari ma dobbiamo avere un atteggiamento fisso a prescindere da dove e contro chi giochiamo. La Salernitana proverà ad andare in A ma noi dobbiamo andare dritti per la nostra strada. Noi studiamo l’avversario ma il nostro modo di tenere il campo deve essere sempre lo stesso".

Conclude: "Non sappiamo di preciso con quale modulo giocheranno ma siamo abituati a giocare contro tutti i moduli. 3-5-2? Guardavo l’Inter di Conte ieri e ho notato che questo modulo se sbagli tre quattro uscire di fila tendi ad abbassarti, poi magari ti rialzi ma è un modulo in cui se sbagli le uscite ti porta ad abbassarti. Non si può vincere sempre dunque non bisogna mettere pressione. Bisogna star tranquilli, abbiamo fatto un buon filotto ma bisogna restare lucidi. Dovevamo essere lucidi quando andavamo male, dobbiamo restare lucidi anche adesso. Nella mia carriera credo di essere stato abbastanza equilibrato e così deve essere la mia squadra ".