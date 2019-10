Frosinone, Nesta: "A Cremona per vincere, non facciamo calcoli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“I tanti ex? È una cosa che lascia il tempo che trova. Tutti abbiamo ex compagni in giro, non deve essere ogni volta rilevante. L’unico problema che c’è è che gli ex di questa sfida sono bravi": esordisce così, nella conferenza stampa pre gara, il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta.

Che, come riporta tuttofrosinone.com, prosegue poi parlando della sfida contro la Cremonese: "Ogni squadra ha i suoi squalificati o qualche infortunato. Noi abbiamo qualche problema in avanti perché Trotta sta fermo, Citro ha avuto un problema alla caviglia e anche se non si è mai fermato è sempre stato acciaccato, mentre Dionisi sta migliorando. Maiello ieri si è allenato, sarà a disposizione: in base a quello che vedremo oggi, valuteremo se farlo giocare o no. Che partita mi aspetto? Tra due squadre forti, perché la Cremonese è molto forte ma noi non siamo da meno. Sara una partita tosta, una trasferta tosta. Logo vengono dal pareggio di Empoli e dunque stanno riacquistando fiducia così come noi veniamo da un pari e una vittoria e dunque stiamo acquisendo fiducia. Turnover? E chi lo sa! (ride ndr)".

Una sola cosa è certa: "Andiamo a Cremona per vincere, non facciamo calcoli".