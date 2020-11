Frosinone, Nesta: "A Monza per giocarcela. Brocchi? In campo non ce n'è per nessuno"

Il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Monza, big match della prossima giornata, parlando ovviamente del rapporto che lo lega a Galliani e Berlusconi dai tempi del Milan: “Non li ho sentiti in questa settimana ma con il dottor Galliani ogni tanto abbiamo modo di parlarci. Il presidente Berlusconi non lo sento da tanto, ha tanti impegni. Per me sono due persone alle quali devo molto, mi hanno portato in una squadra spaziale, in un club che in quell’epoca era avanti 20 anni rispetto agli altri. Per cui avrò sempre riconoscenza nei loro confronti. - continua Nesta come si legge sul sito del club ciociaro -Il Monza è una squadra forte, costruita per il salto di categoria, ma noi andremo come sempre a giocarci la partita come sappiamo. Sono contento della mia rosa, non invidio nulla a nessuno. E so che andremo a Monza a testa alta, sarà la solita gara difficile come dico ogni settimana a prescindere da chi è l’avversario di turno. Boateng? Conosco le sue caratteristiche visto che è stato mio compagno di squadra, è un’arma in più per il Monza, ma noi cercheremo di arginarlo come abbiamo fatto anche con altri giocatori. Brocchi? In campo non ce n’è per nessuno, anche se incontrassi mio fratello la penserei allo stesso modo, e so che per lui sarà lo stesso. È comunque n grande amico, abbiamo giocato tanti anni assieme e le nostre mogli sono amiche fra di loro. Come allenatore è bravo, fa giocare bene le sue squadre ed è davvero in gamba”.