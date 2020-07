Frosinone, Nesta: "Abbiamo mosso la classifica. Dobbiamo recuperare tanti giocatori"

vedi letture

Alessandro Nesta, tecnico del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto sul campo del Pescara: "Gara dai due volti? Sicuramente è cambiato l'atteggiamento tra un tempo e l'altro. Nel primo tempo arrivavamo spesso secondi sulla palla mentre nel secondo tempo ci siamo alzati meglio, abbiamo recuperato più palloni e gestito meglio la palla. Nel finale pensavamo di vincerla ma in questo momento sono un calcio che non si capisce perché uno ci mette il cuore e tutto ma i giocatori sono molto stanchi".

Approccio al match?

"Rispetto alle ultime partite, con la Juve Stabia avevamo preso gol su un episodio ma le altre gare le avevamo approcciate bene. Oggi abbiamo cambiato tanto e magari tanti giocatori che non giocavano da un bel po' hanno faticato un pochino a trovare le misure".

Paganini e Novakovich hanno cambiato la gara?

"Dall'inizio non potevamo metterli perché avevamo Novakovich che aveva giocato sempre e Paganini che aveva giocato con la Juve Stabia. Avevamo un quinto fresco e pensavamo fosse la soluzione giusta. La gara poi non si era messa bene e abbiamo cambiato, per me ci sta".

Valore del pareggio?

"E' un punto, abbiamo mosso la classifica ma adesso dobbiamo recuperare tanti giocatori. Maiello è entrato ma non l'ho fatto giocare non per scelta ma perché non sta bene. Oggi l'abbiamo rischiato, Gori è fuori, Citro è cosi cosi, abbiamo a casa Tabanelli. Capuano oggi è rientrato ma non era al 100%. Diciamo che avere la prossima gara tra una settimana ci può fare solamente bene"