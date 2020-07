Frosinone, Nesta: "Al Pescara servono punti? Ora servono anche a noi"

Alla vigilia della gara contro il Pescara, in casa Frosinone è stato mister Alessandro Nesta a fare il punto della situazione: "Siamo un po' corti a centrocampo, perché si è fermato Maiello, speriamo di recuperarlo perché per noi è un giocatore fondamentale, dà qualità ed equilibrio. A noi comunque servono punti, ma servono anche al Pescara, ora che mancano meno gare i punti si fanno sempre più pesanti: abbiamo raccolto poco finora, dobbiamo andarci a prendere qualche punto in più. Ma il calcio di questo periodo è un po' particolare, tutte le squadre stanno facendo fatica, specie poi con gare ravvicinate che danno problemi a tutti".

Andando al futuro: "Con il presidente parlo tutti i giorni. Il mio lavoro è questo. Fiducia? La società fa le sue considerazioni, se vinci ti tengono e se perdi ti mandano a casa, ma non è un problema che mi pongo. Io continuo a lavorare, so dove devo migliorare e dove devo far crescere la squadra, di cosa viene scritto non me ne frega nulla: ho avuto tanto dalla vita, sono abituato, non mi abbatto per queste cose".