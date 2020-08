Frosinone, Nesta amaro: "C'era un po' di stanchezza, peccato per il gol subito"

Conferenza stampa per il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta, visibilmente amareggiato per la sconfitta e per la prestazione negativa offerta col Pordenone: "Qualcuno aveva le ruote sgonfie, abbiamo pagato un po' di stanchezza dopo i 120 minuti faticosi contro il Cittadella. Non avevamo iniziato male, c'è stata subito l'occasione di Dionisi. E' stata una gara equilibrata, a cospetto di un avversario che ci ha messo in difficoltà anche in campionato e che l'ha sbloccata nella ripresa proprio quando il match sembrava incanalato sullo 0-0. A centrocampo non siamo molti numericamente e quindi devono giocare quasi sempre gli stessi, in più abbiamo perso Novakovich per infortunio e un calciatore con le sue caratteristiche è sempre prezioso in gare come questa. Cercheremo di fare meglio nella sfida di ritorno, valutando anche soluzioni tattiche alternative. Oggi abbiamo provato a scardinare la loro difesa anche con due calciatori poco fisici come Dionisi e Ciano, ma purtroppo è mancato il guizzo finale".