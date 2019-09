Frosinone, Nesta: "Assurdo pensar di cambiare tutto dopo 5 giornate"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cosenza in cui la squadra ciociara dovrà riscattare l’avvio negativo: “La partita per risorgere era già quella con l’Ascoli, dobbiamo lavorare per creare una mentalità che duri nel tempo e che non sia sporadica. Dipende da noi, solo da noi e dal nostro spirito. Dobbiamo far crescere l’autostima cercando di fare un calcio semplice, ma con agonismo e corsa per attaccare gli avversari quando non abbiamo la palla. Critiche? Io i social non li seguo, i fischi ci possono stare ma alla quinta giornata pensare di dover cambiare tutto mi sembra paradossale. - continua Nesta come riporta Tuttofrosinone.com - L’umiltà devono averla tutti, anche i tifosi. Lo scorso anno sono andato a vedere Frosinone Sampdoria 0-5 e la curva ancora a fine partita ancora cantava, ora passata la serie A alla quinta giornata grande malumore e fischi. Non è detto che il Frosinone debba vincere subito il campionato, magari passa questo momento difficile e poi le cose andranno meglio. Cosenza? È una squadra che gioca in contropiede e non possiamo aspettarla, dobbiamo avere il coraggio di andare in avanti, ma con pazienza cercando i varchi giusti per far male”.