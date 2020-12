Frosinone, Nesta: "Bene in fase difensiva, per me è successo meritato"

L'allenatore del Frosinone, Alessandro Nesta, analizza così il successo ottenuto contro la Reggiana. Ecco quanto evidenziato da TuttoFrosinone.com: "Volevamo affrontarli cosi in fase difensiva lasciandogli poche linee di passaggio perché sono una squadra che si muove molto e se vai in avanti trovano spazi. Abbiamo deciso di giocarcela cosi perché si giochiamo sette gare in pochi giorni e dunque non si poteva andar forte in avanti. Bene la fase difensiva, in avanti abbiamo fatto due tre cose importanti e per me è un risultato meritato".