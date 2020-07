Frosinone, Nesta: "Ci giochiamo ancora molto. Attenzione massima al Benevento"

Un Benevento ormai promosso in A che non ha più niente da chiedere al campionato, ma mister Alessandro Nesta non si fida comunque della formazione sannita. Queste le parole del tecnico del Frosinone alla vigilia del match: “Ieri (mercoledi, ndr) si sono allenati con noi Gori e Salvi. Gli altri ancora sono fuori. Maiello non è al 100% ma è a disposizione. Per me il Benevento non viene a fare una passeggiata, verrà a giocarsi la sua partita come ha fatto sempre. Le motivazioni chiaramente sono diverse: loro sono già promossi, noi dobbiamo giocarci ancora molto. Dipenderà da noi, dall’approccio nostro alla partita e da come vogliamo che si indirizzi la stessa. Ho puntato molto sul coraggio da mettere in campo. Credo che il Frosinone dopo la pausa abbia sbagliato una partita mezza: a Verona completamente fuori partita e il primo tempo con il Pescara. Anche nelle sconfitte siamo stati presenti sul campo, abbiamo dato filo da torcere. A noi manca qualche punto, è vero. Però credo che, a fronte di una situazione così straordinaria, di passaggi a vuoto ne abbiamo avuti pochi. Poi è chiaro che le partite bisogna vincerle”.

Si parla poi dell'incerta corsa ai playoff: "Tante squadre vanno a fare i playoff, per cui c’è grande incertezza. Ogni anno fino all’ultima giornata pochissime squadre sono fuori da tutti i giochi”.

Nota conclusiva sulla squadra: “Abbiamo faticato a fare gol. Speriamo di cambiare rotta in queste ultime partite. Lo scorso anno allenavo una squadra che ne faceva di più e ne prendeva di più, quest’anno magari influisce anche il modulo. Dobbiamo tornare a non prendere gol, se questa è una nostra caratteristica dobbiamo eccellere dove siamo più forti”.