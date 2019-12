Frosinone, Nesta: "Col Benevento ce la giocheremo. Gara da tripla"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta ha parlato della sfida contro il Benevento allenato dal suo ex compagno Filippo Inzaghi: “Pippo ha dato grande equilibrio alla squadra, lo conosco ed è malato per il calcio, sta sempre sul pezzo e lavora per essere preparato. Noi però faremo la nostra partita, non so quante possibilità abbiamo, ma è così in ogni gara di Serie B. Sarà una gara da tripla. - continua Nesta in conferenza stampa come riporta Tuttofrosinone.com - Per entrambe le gare sarà una gara difficile, non so se da esame di laurea. Il Benevento è una squadra molto forte, che ha fatto benissimo e ha un vantaggio importante sulle inseguitrici, ma noi in questo momento stiamo dando l’idea di essere una squadra tosca e quindi ci giocheremo le nostre carte”.