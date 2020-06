Frosinone, Nesta: "Col Cittadella cambieremo molto. Importantissimo il rientro di Dionisi"

vedi letture

Match interno per il Frosinone di Alessandro Nesta nel prossimo turno di Serie B. Domani allo 'Stirpe' arriva il Cittadella di Venturato. Ecco le parole del tecnico dei ciociari in conferenza stampa (fonte TuttoFrosinone.com): "Le difficoltà ce l'hanno tutti, anche in Serie A dove ci sono giocatori di una categoria superiore vediamo difficoltà fisiche. Sono difficoltà che abbiamo noi, che hanno gli avversari perciò va bene tutto. Formazione? Sicuramente in questo momento dobbiamo cambiare un bel po' di giocatori perché abbiamo tre partite in una settimana e dunque dobbiamo fare dei conti sulle tre partite non solo sulla prossima. Il rientro di Dionisi? Il rientro di Dionisi è importantissimo per qualità e presenza, perché la sua presenza è importante quando sta in campo. Ciano sta recuperando, non sappiamo se verrà in panchina con il Cittadella ma è in via di guarigione. Il Cittadella? Le loro caratteristiche sono chiare: si tratta di una squadra che riparte con grande gamba e attacca la profondità molto bene. E' una squadra dinamica, una squadra che è abituata a chiudere la palla sempre in avanti e dunque fuori casa riesce a trovare maggior spazio alle spalle delle difese avversarie e a sfruttarli meglio"

Nesta poi affronta il tema della corsa al secondo posto, l'ultimo valido per la promozione diretta in Serie B: "Siamo tante squadre li dietro, ogni settimana ne rientrerà qualcuna perché bastano due vittorie di fila per rimettersi in corsa. Sarà una battaglia da qui alla fine, scontri diretti e non sono sempre 3 punti. E' normale che battere lo Spezia, oppure andare a vincere a Crotone sarebbe una gran cosa ma sono talmente poche le partite che ogni gara ha un valore importantissimo".