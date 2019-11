Frosinone, Nesta: "Contro il Cittadella dobbiamo avere più coraggio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia della gara contro il Cittadella,come riferisce tuttofrosinone.com, in casa Frosinone è stato mister Alessandro Nesta a presentare il match: “Manca la continuità delle prestazioni? È una domanda che io con il mio staff ci facciamo spesso perché non ci spieghiamo come alterniamo così le prestazioni. Dopo un 3-0 come con Trapani dobbiamo gestire più il pallone altrimenti fatichiamo troppo. Quando perdiamo il pallone dobbiamo recuperarlo più velocemente. Quando usciranno i valori? Per me qualche squadra li ha tirati fuori prima i propri valori come Benevento ed Empoli poi ci sono squadre come noi e la Cremonese che sono in ritardo".

Si parla poi della squadra: "L’unico indisponibile è Trotta. Ho una rosa lunga dunque è giusto cambiare perché bisogna avere forza nelle gambe. Chi ce l’ha fatta a giocare due partite di seguito lo abbiamo fatto giocare, altri calciatori hanno invece avuto bisogno di un turno di riposo. Il sostituto Brighenti? Tutto è possibile, la formazione non la dico. Abbiamo varie soluzioni".

E sil Cittadella: "Mi aspetto una squadra che da grande pressione in avanti. È una squadra che ha uno stile da diversi anni nonostante cambino gli interpreti. Da anni producono risultati, calciatori e buon gioco. Come si contrasta un centrocampo a rombo? Si può fare una scelta, o abbassiamo un attaccante oppure si pressa alto e si cerca di togliere il possesso del pallone agli avversari. Ovviamente il rombo di centrocampo si può contrastare ma con il 3-5-2 dobbiamo capire che a volte bisogna cambiare modo di palleggiare per trovare spazi. Dobbiamo avere coraggio, essere bravi a pressare forte quando si può e allo stesso tempo bravi ad attendere quando è il momento di aspettare”.