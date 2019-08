Frosinone, Nesta: "Contro la Carrarese non sarà una partita facile"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Alessandro Nesta, allenatore del Frosinone, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Carrarese. Ecco le dichiarazioni del tecnico gialloblù: "Di dubbi ne ho pochi, abbiamo l’ultimo allenamento e da lì farò le ultime valutazioni. Domani avrò sicuramente le idee più chiare. La Coppa Italia è una competizione importante, è bello e fa piacere a tutta la piazza arrivare a giocare gare contro squadre di Serie A. La Carrarese? Ha un allenatore esperto, anche se di categoria inferiore, nel calcio non c’è nulla di scontato. Non sarà una partita facile, ad inizio stagione non sei ancora al top. Questa gara la dovremo affrontare al massimo, tutte le gare saranno difficili. La Carrarese verrà qua con coraggio, dovremo stare attenti".