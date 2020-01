Frosinone, Nesta: "D'Elia e Tabanelli acquisti che completano la rosa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Torna la Serie B e l'esordio del campionato cadetto nel nuovo anno sarà allo 'Stirpe' di Frosinone con in campo la formazione di casa allenata da Alessandro Nesta e il Pordenone rivelazione di Attilio Tesser. Sul match ha parlato in conferenza il tecnico dei ciociari. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni:

La condizione dei nuovi arrivati (Tabanelli e D'Elia, ndr)?

"Sono disponibili. Si sono allenati con il gruppo e saranno a disposizione per la gara di domani. D’Elia è un calciatore esperto, che completa la rosa in quella zona di campo. Tabanelli ha una grande struttura e per noi sarà molto importante"

Che gara bisogna attendersi contro il Pordenone?

"Affrontiamo la seconda in classifica e già questo da il peso della sfida che ci attende. Il Pordenone ha grande entusiasmo e qualità. È una squadra strutturata bene per la B. Per me i risultati della squadra di Tesser non sono una sorpresa. Più in generale la nostra intenzione è quella di giocarci tutto in questo girone di ritorno. Abbiamo le possibilità di fare qualcosa d'importante nelle prossime 19 gare ci campionato".