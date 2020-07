Frosinone, Nesta: "Delusione per il risultato, con il Pisa dare il massimo per vincere"

vedi letture

Dopo la sconfitta di Crotone, il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta ha commentato: "Delusione per il risultato, nel primo tempo sono partiti meglio loro poi abbiamo aggiustato qualcosa. Abbiamo avuto un paio di situazioni nel primo tempo per far gol, poi c'è stato un secondo tempo abbastanza piatto ma abbiam pagato questo tiro da fuori, peccato - riporta TuttoFrosinone.com -. Squadra senza stimoli? Gli stimoli li abbiamo, fatichiamo. Abbiamo tanta gente che sta fuori, c'è poco ricambio e dunque tanta gente è andata un po' in fatica. Abbiamo l'ultima chance, ora dobbiamo tirar fuori tutto quello che abbiamo e metterlo in campo nell'ultima partita. Si rischia di uscire dai playoff? Si ma dipende da noi, se vinciamo siamo dentro e perciò dipende da noi e io ho speranza. La gara col Pisa? Gara importantissima per tutte e due le squadre perciò bisogna dare tutto. Preoccupa loro, e siamo preoccupati noi. Non c'è una rivincita non c'è niente, bisogna dare il massimo e portare a casa la vittoria".