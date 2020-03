Frosinone, Nesta: "Diamo il giusto peso a questo pari. Rigore? Non sono un arbitro"

A margine del pareggio sul campo del Livorno, con cui il suo Frosinone ha prolungato la propria striscia di imbattibilità in Serie B, Alessandro Nesta ha dichiarato in sala stampa: "Sapevamo benissimo che era una partita difficilissima, siamo venuti qui per fare la nostra partita come sempre. Siamo andati due volte sotto ma l'abbiamo ripresa. Non siamo stati brillanti ma comunque non abbiamo perso e abbiamo chiuso in avanti la gara. Prima o poi doveva arrivare un mezzo passo falso. È stata una partita aperta con tante ripartenze, dopo sei vittorie ci sta un pareggio. Bisogna dare il giusto peso a questo pari. Oggi eravamo questi, va bene il pari che è arrivato. Non si può pensare di giocare sempre con gli stessi, ho cambiato dove pensavo di poterlo fare. Abbiamo avuto alti e bassi, nessuno oggi ha spiccato ma nessuno è andato a picco".

Il pensiero, adesso, va alla prossima sfida contro la Cremonese: "Credo che la cosa più importante sarà recuperare calciatori perché alla terza gara servirà freschezza. Vediamo chi recupererà e valuteremo cosa cambiare. Arbitraggio? Non ho visto il rigore, non sono un arbitro. Più di qualcuno mi ha insultato, non è successo niente di che ma bisogna esser lucidi se si vuole fare questo lavoro. Nella mia vita ho vinto e perso, quando ho vinto ho festeggiato, quando ho perso sono andato negli spogliatoi. Se si deve protestare lo si fa con l'arbitro non con il tecnico avversario".