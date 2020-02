Frosinone, Nesta: "Difesa a 4? Sbattuti i denti e non voglio risbatterli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Venezia soffermandosi sul buon momento dei suoi: “Tutti pensiamo la stessa cosa, l’obiettivo è affrontare ogni partita per fare punti sapendo che in questa Serie B ogni episodio può essere decisivo in un senso o nell’altro. Il Venezia è una squadra che sa giocare a calcio, ha un buon palleggio con cui aprono gli spazi nelle difese avversarie e noi dovremo essere bravi a limitarli. Però è una squadra che ha anche dei punti deboli e dobbiamo sfruttarli. - continua Nesta come riporta Tuttofrosinone.com- Per ora il modulo ci sta dando garanzie e non penso di cambiarlo. Ho fatto di tutto per giocare a quattro dietro e ci ho sbattuto i denti. Inutile tornare a sbatterceli ancora. Ardemagni? Non ha problemi è solo un po' giù di condizione, ma stiamo lavorando per farlo adattare ai nostri metodi di lavoro che sono diversi da quelli dell’Ascoli. Tabanelli per esempio è più pronto perché a Lecce lavorava con un metodo più simile al nostro”.