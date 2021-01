Frosinone, Nesta: "Difficile commentare una sconfitta dopo una prestazione del genere"

Al termine di Empoli-Frosinone ha parlato in conferenza stampa mister Alessandro Nesta. Queste le sue parole:

Mister Nesta, una buona prestazione in casa della capolista ma si torna a casa senza punti. Qual è la sua lettura?

“Abbiamo giocato molto bene, creato tantissimo ma abbiamo rischiato di più rispetto all’altro modulo. Dobbiamo lavorare molto per cercare di contenere quelle situazioni che a cinque potevano essere lette più facilmente da noi. Ma ripeto: la partita l’abbiamo interpretata bene però dobbiamo fare gol, tanti gol. E bisogna portare la palla con maggiore frequenza nell’area avversaria. Raccontare questa partita e il risultato finale si fa un po’ fatica ma dobbiamo raggiungere rapidamente l’equilibrio tra i due assetti tattici. Con il 3-5-2 tiravamo di più in porta e prendevamo pochissimi gol, con questo modulo siamo più offensivi ma rischiamo maggiormente”.

Teme un contraccolpo psicologico dopo questa sconfitta in casa della capolista?

“Dipende dalla lettura che si dà alla partita. Se si legge come una partita nella quale abbiamo creato tante palle gol e li abbiamo messi in difficoltà, è una cosa che ci fa tirare sopra la testa. Se guardiamo il risultato, la abbassiamo. Bisogna essere sempre equilibrati nei giudizi che diamo anche a noi stessi. E trovare al più presto la soluzione”.

Quattro punti nelle ultime sette gare giocate dicono che qualche problema il Frosinone lo ha. E forse non tutti possono essere riconducibili solo all’emergenza Covid. Quale è la chiave per uscire da questo momento non facile?

“In questo momento è l’equilibrio come ho già detto”.

Come mai la scelta di togliere Novakovich in un momento in cui, forse, avevate bisogno di maggior peso offensivo in area?

“Volevamo cambiare la figura che avevamo in campo perché per me l’attaccante là davanti poteva metterli in difficoltà. Per questo c’è stata la scelta di avvicendare i due”.

Sia all’andata sia al ritorno il Frosinone non è sembrato così inferiore all’Empoli come magari la classifica può far intendere. Cosa manca ai giallazzurri per non perdere questo tipo di partite?

“Lo abbiamo detto, ci sono stati degli episodi. Oggi come nella gara di andata. Abbiamo concesso poco, come allora quando abbiamo avuto tante occasioni senza fare gol. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta, crederci di più. Manca sempre un pizzico per far gol. E quel pizzico è… grande”.