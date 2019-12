Frosinone, Nesta: "Dionisi istintivo e onesto. Con il Benevento sarà bella"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Nesta, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in casa contro il Pescara. Ecco le sue dichiarazioni, riprese da TuttoFrosinone.com: "Nel primo tempo abbiamo giocato male, i giocatori si lamentavano del sole in faccia e non era facile... Non trovavamo profondità, nel secondo tempo abbiamo giocato meglio. Difendendo in questo modo abbiamo dei vantaggi anche se sicuramente bisogna far girar palla più veloce. Sono contentissimo per la classifica. La società è stata lucida in un momento brutto, ora la situazione inizia a farsi interessante. Senz'altro oggi potevamo fare qualcosa di più ma neanche la Juve fa 90 minuti di possesso palla: noi dobbiamo trovare una via di mezzo. Nel secondo tempo abbiamo avuto le nostre occasioni".

Quanto è cambiato il Frosinone con l'ingresso di Dionisi?

"Sicuramente ci ha messo tanto del suo. Abbiamo tanti attaccanti, tutti sono importanti. Così come Ciano è stato importante contro la Juve Stabia, oggi lo è stato Dionisi. Dovranno gestire le energie, e chi sta fuori deve capire che non è per punizione, ma per strategia e per motivare tutti. Sono contentissimo per quello che ha fatto Dionisi oggi, penso di avere un bel rapporto con lui, e sono felice di questo: è un giocatore molto istintivo, ed è una persona onesta".

Ora la partita contro il Benevento...

"Bella, ci saranno in palio punti importanti, arriviamo convinti".