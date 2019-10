Frosinone, Nesta: "Dobbiamo dare di più per portare a casa i tre punti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia del match con la Salernitana ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta. Queste le sue parole raccolte dai colleghi di tuttofrosinone.com:

“Non credo che solo il centrocampo possa decidere una partita. Tutti devono fare meglio perché se non si fa gol è inutile palleggiare così come se lo prendiamo diventa difficile. Domani giochiamo contro una buona squadra allenata da un allenatore forte in un ambiente difficile. La partita vivrà diversi momenti, ci saranno momenti in cui subiremo ma poi arriveranno anche quelli in cui saremo noi a spingere dovremmo essere una squadra matura che metterà in campo un agonismo importante. La partita sarà anche tattica perché il calcio di ventura non è improvvisato ma sono anni che ha un’idea ben precisa. Al di là della tattica però servirà l’agonismo, soprattutto in B è un aspetto fondamentale per vincere. Arriviamo a questa sfida con qualche dubbio, non sappiamo se Maiello potrà o meno giocare ma come abbiamo assenze noi le hanno loro. Rohden ha bisogno di giocare perché ha iniziato tardi ad allenarsi, ha superato i problemi fisici che ha avuto ma ha bisogno di minutaggio

Matarese? Arriverà anche il suo momento. Finora non l’ho messo non perché non credo in lui ma perché abbiamo spinto con Ciano. Sa cosa per me deve migliorare e cosa invece va bene

Cosa mi preoccupa? I risultati perché sono consapevole che non sono i risultati che ci aspettavamo e che ci sono stati chiesti. Sono il primo responsabile. In diverse partite siamo stati sfortunati ma allo stesso tempo ci è mancato qualcosina per vincerla. Ci manca sempre poco ma bisogna mettercelo.

Responsabilità? Tutti sentiamo la responsabilità perché quando non arrivano i risultati c’è malumore. Il calcio funziona così ovunque. Siamo tutti in discussione ma non dobbiamo perdere la lucidità e la testa. Stiamo nel calcio da quando siamo nati, sappiamo come funziona. A Perugia siamo passati al 3-5-2 perché non avendo il palleggio soffrivamo la loro ampiezza. A Perugia abbiamo cambiato senza effettuare cambi negli uomini, questo però non sempre si può fare

Salernitana? L’idea di calcio di Ventura si vede, ha convinto i giocatori che la sua idea era giusta. I risultati lo hanno aiutato. Ha avuto delle difficoltà ma Ventura è un grande allenatore