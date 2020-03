Frosinone, Nesta: "Dove possiamo cambiare lo faremo, ma siamo un po' in emergenza"

Intervenuto alla vigilia della sfida contro la Cremonese il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa annunciando che ci sarà un po' di turn over: “Ci sono giocatori che hanno fatto due partite da 90’ più recupero e quindi sono più stanchi. Dove possiamo cambiare, lo faremo. Ma visto che siamo ancora un po’ in emergenza, qualcuno si dovrà sacrificare per giocare tre partite. Porte chiuse? Sarebbe stato meglio avere i tifosi e questo ci penalizza un po', ma ci sono delle direttive e bisogna accettarle. - continua Nesta come si legge sul sito del club – La Cremonese ha cambiato allenatore e questo dà pochi riferimenti sulla preparazione della gara. Io guardo alla mia squadra e al recupero delle energie perché solo così avremo modo di portare punti alla nostra classifica”.