Frosinone, Nesta fa 100: il big match contro la Salernitana è la centesima panchina tra i pro

Alessandro Nesta fa 100.

Come infatti evidenzia il sito della Lega B, questa sera, quando il suo Frosinone scenderà in campo, il mister taglierà il traguardo delle 100 panchine nel professionismo: 87 nella regular season del torneo Cadetto, 5 in Coppa Italia e 7 in altri tornei post season. Un bilancio che finora parla di 40 vittorie, 22 pareggi e 37 sconfitte, ma qualora questa sera fossero centrati i 3 punti contro la Salernitana la festa sarebbe doppia: il Frosinone, almeno in attesa della gara di domani dell'Empoli, impegnato sul campo del ChievoVerona, aggancerebbe in solitaria la vetta della graduatoria, portandosi a +1 dai toscani.

E proprio l'Empoli pare nel destino di Nesta: il suo debutto in panchina fu alla guida del Perugia, il 18 maggio 2018, quanto il Grifo affrontò gli azzurri (che si imposero tra le mura amiche 2-1).