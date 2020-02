vedi letture

Frosinone, Nesta: "Gli infortuni non mi tolgono il sonno, siamo forti. Perugia? Match particolare"

Alla vigilia del confronto con il Perugia, in casa Frosinone, come riferisce tuttofrosinone.com, ha parlato il tecnico Alessandro Nesta: "Abbiamo qualche problema di indisponibili ma non sono preoccupato da questo perché la rosa è forte e con tanti giocatori bravi. Le assenze non devono essere un alibi, siamo una squadra forte e dunque sono moderatamente tranquillo, come sempre. Gli infortuni, insomma, non mi tolgono il sonno: prendo il lato positivo perché veniamo da tre vittorie consecutive e questa quarta partita poteva essere presa con un po’ di rilassamento, ma l'emergenza, per così dire, creerà più attenzione. Chi ha giocato poco vorrà dimostrare che mi sono sbagliato, e poi è una possibilità per loro stessi, come lo è per Luciano della Primavera, che partirà dalla panchina".

Andando poi più nel dettaglio delle assenze: "Capuano e Dionisi li portiamo. Capuano si e operato e ha fatto di tutto per esserci, Dionisi farà mezzo allenamento oggi, poi vedremo se potrà giocare qualche minuto o no. Ardemagni si è fermato l’altro giorno per un problema muscolare: è arrivato qui non al meglio perché aveva giocato poco e ha pagato un po’ il nuovo modo di lavorare. Matarese? C’è un discorso societario, dovete chiedere il resto alla società".

Si parla poi di Perugia: "Anche Oddo a tratti ha usato il modulo di Cosmi. Poi è chiaro che Cosmi sia molto responsabile di questa avventura perché per lui Perugia non è una piazza banale. All’andata non eravamo in forma al contrario loro, domani speriamo vada meglio: di sicuro è un match che può iniziare in un modo e finire in un altro, potrebbero esserci due partite nella partita. La classifica? A ora lo Spezia è la squadra più in forma, ma ognuno ha le proprie armi”.