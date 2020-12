Frosinone, Nesta: "Ho trasmesso serenità. Rinvio con il Pisa? Valutiamo"

Il tecnico del Frosinone, Alessandro Nesta, commenta in conferenza stampa l'1-1 conquistato contro il Pordenone nonostante la totale emergenza causa Covid-19: "Quest'anno abbiamo sbagliato poche partite: a Cittadella correvano il doppio di noi, ma oggi abbiamo giocato alla grande. Ho cercato di trasmettere fiducia e serenità ai miei ragazzi, ma sapevo che mi avrebbero dato grandi risposte perché li vedo durante gli allenamenti. Sono contento perché il gruppo sta crescendo e questa è la strada giusta".

Cosa vi lascia sportivamente e umanamente questo 2020?

"Siamo stanchi per i continui tamponi e regolamenti, è una situazione che crea problemi a tutte le squadre: andiamo avanti, cercando sempre di dare il massimo".

Quali sono le condizioni di Ciano?

"Dovremo valutarlo, ha messo male il ginocchio ma non è quello che aveva operato l'anno scorso".

Quanto pesa il punto di oggi?

"Tanto, perché permettere di muovere la classifica e non permette al Pordenone di portarne via tre. Fa bene al morale di tutti: Boloca ha disputato una grande partita di personalità, Gori è da lodare per come ha giocato da centrale di difesa a marcare Diaw. Ma sono tutti da elogiare".

Come ha preparato la gara nonostante le tante assenze?

"Ho trasmesso serenità, che è ciò che deve fare un allenatore, perché se vedi che ti preoccupi la cosa si complica. Avevamo 11 giocatori di movimento, ma sapete tutti che partita abbiamo fatto".

Un giudizio su Boloca.

"Giocava in D, lo ha portato qui il direttore Angelozzi ed è un ragazzo che fa sempre bene in allenamento: mi è piaciuto per la sua personalità, gli faccio i complimenti. Ha ancora grandi margini di miglioramento, è un piacere allenare un giocatore come lui".

E su Vitale?

"Si è fatto trovare pronto, loro soffrivano i suoi cambi di gioco: ha fatto una grande partita".

Contro il Pisa sfrutterete il bonus rinvio?

"Vediamo se recuperiamo qualcuno o se dai nuovi tamponi escono altre positività, vedremo cosa fare con il direttore Angelozzi: intanto oggi ne abbiamo perso un altro, Ciano".