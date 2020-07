Frosinone, Nesta: "I ragazzi si meritavano una serata così. Vittoria dal valore immenso"

Al termine della gara vinta dal suo Frosinone per 2-1 contro lo Spezia, mister Alessandro Nesta è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match: "È una vittoria dal valore immenso. Avevamo bisogno dei tre punti per la nostra autostima e il fatto che siano arrivati contro una delle squadre più forti di questa Serie B ci rende ancora più felici".

Come mai ha scelto di sostituire Novakovich con Paganini invece di impiegare uno degli attaccanti presenti in panchina?

"Perchè ho pensato che la sua corsa potesse mettere in difficoltà i difensori dello Spezia che mi erano apparsi un pò stanchi. E poi serviva qualcuno che tenesse sotto pressione lo Spezia, non dare loro palleggio facile e costringerli a calciare lungo"

Soddisfatto dell'approccio alla gara dei suoi ragazzi?

"Sono contento per loro perchè ci mettono sempre la faccia. Si sono meritati questa serata, la volevano tantissimo. Siamo stati in difficoltà nelle partite precedenti, ora speriamo di dare continuità ai risultati e a questo atteggiamento. Noi siamo una squadra che ha bisogno di questo, di cavalcare l’onda, di autostima".

Partita e vittoria della svolta?

Vediamo. Ci godiamo questa serata. I ragazzi sono stati bravi anche quando hanno perso. L’ho detto prima della partita, noi siamo una squadra esperta che fa un po’ più fatica a rimettersi in moto. E non c’è una ricetta giusta per cambiare quel percorso perché abbiamo vissuto tutti una situazione anomala".

Sull'episodio del rigore e sul gol di Paganini

"In area ci si tocca sempre, poi è l’arbitro ad avere il termometro della situazione a dire se è rigore o no. Io non lo avrei dato. C’è stata una palla alta sulla linea di fondo, in precedenza, sulla quale Salvi era stato scaraventato fuori dal campo e non hanno fischiato fallo. Non so, accetto l’interpretazione dell’arbitro. Ma allora c’era anche l’espulsione nel primo tempo del loro terzino Vignali. Noi lo sottolineiamo, gli altri si lamentano sempre. Il gol di Paganini? Grande gol. Sappiamo cosa ci può dare".

Dichiarazioni riportate dal sito ufficiale del club.